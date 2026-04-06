17年ぶりに復活するJリーグオールスターを記念して、2007年に行われた一戦を振り返る。アシストの活躍を見せたMC加地亮さんは当時のエピソードを暴露した。ハーフタイム、ロッカールームに響いた長谷川健太監督の“カミナリ”。真剣勝負の思い出は色濃く残っているようだ。 ▼6月にオールスターが復活！ 関西のサッカー情報を中心に扱うMBSのJリーグ