俳優の吉田羊が６日、都内で食品メーカー「エスビー食品」の「ゴールデンカレー発売６０周年記念発表会」にゲストとして登壇した。吉田はカレー愛を熱弁。「私がカレーを作るときは冷蔵庫一掃日。使い切れなかった食材で作る」といい、「残ってるお野菜がその都度違いますので、変わりますね。お野菜と大豆ミートと、ブロッコリーの茎をみじん切りにして、野菜の甘めが強いカレーを最近つくりました」と紹介した。会見では新