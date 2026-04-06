スタンガンとみられる道具を持った4人組による強盗致傷事件が相次ぎました。5日午後6時ごろ、名古屋市東区の商業施設で、男子中学生2人が4人組にスタンガンとみられる道具を腕に押し付けられるなどして脅され、現金1万1000円を奪われました。中学生2人は腕などをヤケドする軽傷です。この20分後、西へ700メートルほどのところにある駐輪場で、高校生の男女4人がスタンガンを持った4人組に襲われて現金2万8000円を奪われ、男子高校