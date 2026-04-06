ドン・キホーテの看板＝東京都目黒区ディスカウント店「ドン・キホーテ」を運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）は6日、首都圏でスーパーマーケットを展開するオリンピックグループを買収すると発表した。手薄だった首都圏の店舗網を強化し、収益拡大を図る。オリンピックの従業員、店舗の削減はしない方針。買収は株式交換方式で実施する。オリンピック株1株に対してPPIH株1.18を割り当て