イラン国営メディアが3日に公開した、イスラム革命防衛隊によって撃墜された米空軍戦闘機の残骸とされる写真。米空軍のF15戦闘機のものと特徴が一致する/Nour News/Telegram（CNN）敵の前線の背後で切り立った岩の裂け目にひとりで身を隠した米軍士官。負傷しながらも、やるべきことは分かっていた。生き延びて、敵の捜索をかわすこと。搭乗していた米軍の戦闘機F15E「ストライク・イーグル」がイラン上空で撃墜されてから1日以上