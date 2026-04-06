女優優香（４５）が、東京都内で行われたテレビ朝日系ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（８日スタート）の制作発表に出席した。主演は佐藤勝利、土屋太鳳。警察庁が試験的に運用を決めた「移動捜査課」の活躍を描き、優香は「姉さん」と呼ばれ頼られている刑事天尾美青役を演じる。久々の取材の場に姿をみせた優香は、ふんわりショート髪で、おちついた雰囲気に。２０１６年に青木崇高と結婚し、２０２０年４月に第