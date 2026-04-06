イラン情勢の緊迫化が自動車修理の現場にも影響を広げています。原油価格の高騰を受け、自動車の修理工場にも不安が広がっています。伊倉板金塗装工業・伊倉大介代表：これがラッカーシンナーと呼ばれる洗い用のシンナーです。こっちが塗装用のクリアになります。シンナーは塗料を塗りやすくするためなどに使われますが、原油由来のナフサから作られます。シンナーで薄められた塗料が車体を塗る作業に使われ、修理が進められていき