※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年5月号からの転載です。 ●特集１祝・画業40年！ 踏み入れたら、もう逃れられない伊藤潤二、恐怖と品格◎［ブックガイド］奇々怪々な物語の世界へ 伊藤潤二作品への誘い選・文：南 信長◎怖がりと面白がり［対談］伊藤潤二×ヒグチユウコ◎伊藤潤二ロングインタビュー◎伊藤潤二に魅入られて ［寄稿］芥見下々／西村ツチカ／藤本タツキ●特集２“楽しいから始まる学び”で世界を変えるQuiz