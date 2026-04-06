ロバート・ダウニー・Jr.が、（MCU）クロスオーバー超大作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』登場キャラクターを予告するようなイラストをInstagramに投稿している。スパイダーマン……？ アイアンマン／トニー・スターク役で知られるダウニー・Jr.は、『ドゥームズデイ』で新たな悪役、ドクター・ドゥームとして電撃復活。かねてより自身