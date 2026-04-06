【ファミマ×モンスト 友情コンボ発動！】 4月14日～順次開催予定 ファミリーマートは、MIXIが運営するAndroid/iOS用ひっぱりハンティングRPG「モンスターストライク」（以下、モンスト）とのコラボレーションキャンペーン「ファミマ×モンスト 友情コンボ発動！」を4月14日から全国のファミリーマート約16,400店で順次開催する。 2026年9月