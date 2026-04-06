BTSの新記録更新が止まらない。BTSの新アルバム『ARIRANG』が、米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」で2週連続1位をキープし、唯一無二の金字塔を打ち立てた。【写真】「めちゃくちゃ大変」新ALで英語に苦労したV4月6日（現地時間）、米ビルボードのチャート予告記事によると、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』が「ビルボード200」（4月11日付）で1位を記録した。これによりBTSは、韓国アーティストとして初めて