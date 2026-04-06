BTS・J-HOPEの実姉チョン・ジウが流産した経験について告白した。彼女の告白は、単なる近況報告ではなく、なぜ今、流産が“隠す話”ではなく“共有する話”として語られるようになったのかを改めて考えさせるものだった。【画像】J-HOPEの実姉、流産を告白チョン・ジウは最近、自身のYouTubeで体外受精を受けていたこと、そして最初の移植が化学流産に終わったことを明かした。最初はあまりに個人的なことなので話すのをためらった