BTS・JUNG KOOKのボーカルが、グローバルプロデューサーから絶賛を受けている。5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲制作過程におけるビハインドストーリーに、注目が集まっている。【注目】JUNG KOOK、ラブコールが止まらない！BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』を手がけた作曲家タイラー・スプライは、インタビューでJUNG KOOKについて「本当に優れたソングライターであり、驚くべき歌手だ」と語った。彼