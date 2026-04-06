ジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンが合流したYHエンターテインメントの新人ボーイズグループ「AND2BLE（アンダブル）」が、来る5月26日にデビューを確定させた。AND2BLEは、4月1日に公式SNSを開設したのに続き、本日（6日）午前0時、ユーチューブ、X（旧ツイッター）、フェイスブック、TikTokなどの公式アカウントを追加で開設し、本格的なデビューカウントダウンに突入した。【写真】ジャン・ハオ、“変装な