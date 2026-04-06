全米脚本家組合(WGA)が、映画スタジオやストリーミングサービスを代表する映画テレビ製作者協会(AMPTP)と4年間の暫定契約に合意したことが報じられました。合意内容には健康保険と年金への資金増額やストリーミング配信の印税増額のほか、作品がAIの学習に利用されることを防ぐための保護措置の強化も含まれています。Writers Guild Reaches Tentative Four-Year Deal With Studioshttps://www.hollywoodreporter.com/business/bus