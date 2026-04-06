Twitterの創業者であるジャック・ドーシー氏がBlockと開発したP2Pの暗号化メッセージングアプリが「bitchat」です。このbitchatが、中国のApp Storeから削除されたことが明らかになりました。bitchat pulled from the china app store pic.twitter.com/jrrd0gDrA9— jack (@jack) April 5, 2026bitchatはBluetoothでデバイス同士を接続してメッシュネットワークを構築することで、P2Pでの暗号化メッセージングを実現するチャ