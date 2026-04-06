◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）ショウナンカリス（牝３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父リアルスティール）は、近２走で７、８着と結果を残せていない。だが、２走前の阪神ジュベナイルＦは距離不安がある中、大外枠で終始外を回らされる厳しい競馬。前走の報知杯フィリーズレビューは直線で進路がなかなか空かずスムーズさを欠いたもの。敗因ははっきりしており、度外視していい。ファン