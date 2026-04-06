【ミラーペイント】 5月30日ごろ 発売予定 価格：2,200円 【ミラーペイント専用プライマー】 5月30日ごろ 発売予定 価格：990円 タミヤは、プラモデル用塗料「ミラーペイント」と「ミラーペイント専用プライマー」を5月30日ごろに発売する。 「ミラーペイント」は 輝きが非常に強い鏡面