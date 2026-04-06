テレビ朝日の下村彩里アナウンサーが、番組出演衣装での最新ショットを公開し、話題となっている。下村アナは６日までに自身のインスタグラムを更新。「有働Ｔｉｍｅｓ 春らしい衣装 × ＃春レシピ」と書き出すと、黄色のセットアップの衣装の写真をアップ。また４月からテレビ朝日で新たに放送されている番組にも触れ、番組内で紹介された料理に挑戦。「不器用な私でも作れるほど簡単でびっくり…！料理へのモチベーション