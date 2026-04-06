【1/6 ダックス Honda ST70】 5月23日ごろ 再販予定 価格：7,480円 タミヤは、プラモデル「1/6 ダックス Honda ST70」を5月23日ごろに再販する。価格は7,480円。 本製品は、胴長のダックスフンドを思わせるユーモラスなスタイルのレジャーバイクとして､1969年夏にデビューした「ダックスHonda」を、同社のプラモデルシリーズ「1/6 オートバイシ