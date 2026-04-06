女優の吉田羊が６日、都内で「ゴールデンカレー発売６０周年記念発表会」に登場した。１９６６年に発売されたゴールデンカレーの６０周年を記念したイベント。吉田は「６０年って歴史長いですよね。人に例えたら還暦。一人の人生と考えると本当に長い歴史だなと思います」と語った。自身は２０１５年から同製品のＣＭやプロモーションに出演。「今年１１年目になるんですけど、６０年の中の１０年以上と考えると、大変光栄な