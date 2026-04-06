◆米女子ゴルフツアー▽アラムコ選手権最終日（５日、米ネバダ州・シャドークリークＧＣ＝６７６５ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、４打差３位から逆転を狙った山下美夢有（花王）は３バーディー、５ボギーの７４と落とし、通算１アンダーでトップと６打差の４位だった。６９と伸ばした岩井明愛（ホンダ）がイーブンパーの５位。７２の畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が２オーバーの９位で、日本勢３人がト