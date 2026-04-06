モデルやタレントとして活躍する佐藤栞里が６日までに自身のＳＮＳを更新。満開の桜を見に行った時の様子を公開した。インスタグラムに「なかなか晴れ間が少ない日々ですがやっとやっと、太陽を浴びながら桜を見にいけた日儚くて、可愛くて、気持ちが良いね」とつづり、桜の下で笑顔を見せる様子や公園の遊具で遊ぶ様子の写真などをアップした。この投稿には「太陽みたいに元気をくれる笑顔！」「かわいっっっしあわせな