ドン・キホーテ」を展開するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（ＰＰＩＨ）は６日、中堅スーパーのオリンピックグループを株式交換により完全子会社化すると発表した。首都圏、特に都内に強固な店舗網を持つオリンピックを取り込むことで、グループ強化をさらに進める。オリンピックは６月２９日付で上場廃止となる見通しだ。今回の経営統合は、物価高騰や個人消費の低迷により厳しい経営環境に置かれて