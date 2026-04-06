あなたは読めますか？突然ですが、「蜘蛛」という漢字読めますか？糸を出して巣を作る、身近なあの生き物ですが、漢字二文字で書かれると、一瞬読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「くも」でした！この漢字は、節足動物のクモ形類を意味します。日本では古くから「朝の蜘蛛は縁起が良い」「夜の蜘蛛は縁起が悪い」といった言い伝えもあり、生活に密着した存在です。「知（ち）」と「朱（しゅ）