あなたは読めますか？突然ですが、「頽廃」という漢字読めますか？文学や芸術のジャンル、あるいは社会の様子を語る際に出てくる言葉ですが、一字目が非常に難しく、読むのを諦めてしまいそうになりませんか？気になる正解は……「たいはい」でした！頽廃（退廃とも書きます）とは、道徳がすたれて健全な精神が失われることや、秩序が崩れて荒れ果てることを意味します。また、退廃的で虚無的な美しさを指して「デカダンス」と表現