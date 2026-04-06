堺市やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります 弁護士は、法律に関する問題の予防や対処法を相談できるプロです。堺市およびその近隣には、個別の弁護士事務所だけではなく、弁護士会や堺市役所、法テラスといった無料で弁護士に相談できる窓口が設けられています。弁護士へ相談することには「抱えている課題や問題点が明確になる」「トラブルを早期に解決できる可能性がある」といったメリットがあ