練馬区やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります 弁護士は、法的トラブルの防止や解決について相談できる専門家です。練馬区やその周辺では、弁護士事務所のほかに弁護士会や練馬区役所、法テラスなどで弁護士に無料相談ができます。弁護士に相談すると「課題や問題点を整理できる」「問題の早期解決が図れる」などのメリットがあります。ただし、無料相談は1回あたり30分から1時間程度と限られてい