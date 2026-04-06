お笑いコンビ・ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）が6日、都内で行われたニッカウヰスキー『あなたの知らないブラックニッカ展』オープニングイベントに参加した。【写真】不服そう…？キャラクターになったニューヨークニッカウヰスキーの歴史を学んだ後に2人は登場。嶋佐は「70周年といったら峰竜太さんが4歳のころから…」と驚き、屋敷は「峰竜太さん、74歳なんや」とこちらもビックリしていた。イベントではブランドシ