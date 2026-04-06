住宅ローン金利などにも影響する長期金利が一時2.4%まで上昇しました。およそ27年ぶりの高い水準です。きょうの債券市場で長期金利の代表的な指標である10年物国債の利回りは一時2.4%まで上昇しました。1999年2月以来、およそ27年ぶりの高い水準です。国債は売られて価格が下がると利回りが上昇する仕組みです。中東情勢をめぐる緊張状態が続くなか、原油価格の高騰を通して物価が上昇するリスクが意識され、国債が売られました。