高市総理大臣は国会で、イランの首脳との会談について「段取りをつけている」と述べ、首脳会談に向けた調整が行われていることを明らかにしました。【映像】高市総理「段取りもつけさせていただいております」立憲・小西洋之議員「日本が持っている外交資産というものをしっかり使って、この紛争拡大を止めるために首脳として全力で動くと、そうしたことについて答弁ください」高市総理大臣「もうすでにイランとは何度も何度もや