アナウンサーとして33年間勤めたMBS（毎日放送＝大阪市）を3月末で退社し、フリーとなった武川智美（57）が6日放送のMBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」に出演。自らの新たな肩書きとして「ハッピーおしゃべりにすと」と発表した。番組冒頭、武川は「みなさん、こんにちわ。ハッピーおしゃべりにすと武川智美です」と自己紹介。以前は「MBSアナウンサー武川智美です」とするのがパターンだった。4月か