三重県津市の三重大学で3日、入学式が行われ、入学した大学生・大学院生など約2000人が新たなスタートを切りました。入学式で伊藤正明学長は、AIの発展などで社会の変化のスピードが非常に早くなっているとし「AIを活用しながらもそれに頼りきることなく自分の頭で考え抜く姿勢を身に着けて欲しい」と、新入生たちにエールを送りました。それを受けて、新入生代表の大屋仁之介さんは「どのような壁に突き当ろうとも、仲間とともに