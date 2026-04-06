交通事故の防止を呼びかける春の全国交通安全運動が、今月6日から始まるのを前に3日、三重県庁で出発式が開かれました。出発式には、警察や交通安全の啓発に取り組む団体など、約110人が参加しました。式では、三重県警察本部の谷井義正本部長が挨拶に立ち、4月から自転車の交通違反にも青切符制度が導入されることを踏まえ、県内で去年発生した自転車による人身事故の特徴として、交差点やその付近での事故が約8割で、事故のうち