見上愛さんと上坂樹里さん主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第２週「灯(ともしび)の道」の第６回が４月６日に放送され、話題になっています。【写真】盗難騒ぎに巻き込まれた直美は厳しい表情で…厳しい生活を送る直美の日常が描かれた第6回。直美は盗難騒ぎに巻き込まれてしまい――。SNSでは、直美を見守る教会の人たちに注目が集まりました。＊以下４月６日放送回のネタバレを含みます。＜