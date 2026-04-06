ダイハツの「本気軽トラ」が話題2026年2月13日から15日にかけて開催された「大阪オートメッセ2026」では、多彩なカスタマイズカーが披露され、会場は大きな盛り上がりを見せました。その中でもダイハツブースに展示された「ハイゼットトラックジャンボ スタークライマー」が注目を集め、ユーザーから多くの反響が寄せられています。この車両は、東京オートサロン2026で行われた「チームモリゾウ（トヨタ）」とダイハツによる“