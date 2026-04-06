瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎ以降は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がるでしょう。日中の最高気温は岡山と津山で23度、高松で22度の予想です。5日と同じくらいかやや低い気温になります。 7日の午前も雲に覆われて、明け方から朝にかけて雨が降るでしょう。昼過ぎからは日差しが届く見込みです。海沿いでは風がやや強く吹くでしょう。朝の最低気温は岡山と高松で12度、津山で10度の見通しで