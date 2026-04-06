消防によりますと、きょう（6日）午前10時40分ごろ、備前市伊部の国道2号で「車と人の接触があった」という内容の通報がありました。軽トラックと歩行者の高齢とみられる男性が関係する事故だということです。 【地図】国道2号備前市伊部で軽トラックと歩行者関係する事故消防が出動中【岡山】 現場はJR伊部駅の近くで、歩行者の男性は救急搬送されましたが、意識があるということです。 発生場所の地図