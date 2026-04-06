子どもを授かるのはとても喜ばしいことです。自分のことではなくても、周りの人や親しい人が妊娠して幸せな様子で過ごしていたら、自分までほっこりするのではないでしょうか。しかしそれも度がすぎてしまうと、トラブルに発展することもあるようです。『職場の妊婦さんがお花畑で困っています』投稿者さんの職場には、現在妊婦さんがいます。ところがその方が、ややマタニティハイ気味で投稿者さんは困っているのだそう。勤務中も