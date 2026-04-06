ツアー中継を見ていても参考になるが、プロのスゴ技を実際に見ることができたら、上達のヒントをもっと得られるかもしれない。憧れの選手であれば、アドバイスの一つでももらいたいとも思うだろう。そこで、「一緒にラウンドしてみたい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。6位にランクインしたのは、昨年の年間女王で、今季も開幕戦から強さを見せつけた佐久間朱莉だ。【ランキング】小祝さくら、渋野日向子