明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、ホームで金沢に勝利しました。ホームでの勝利は2025年6月以来です。 この試合はゴールキーパーのバウマンが躍動しました。前半38分、相手のミドルシュートを右手一本でセーブ。後半11分にもチームを救うプレーで得点を許しません。 攻撃陣は24分、笠井のミドルシュート。終了間際には藤原のクロス