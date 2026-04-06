タイガー・ウッズ（米国）が所有するプライベートジェットが、3日（金）朝、スイスのチューリヒ空港に到着したことが分かった。フライトレコードを確認した複数のメディアが報じた。ウッズが搭乗していたかは確認されていないが、スイスでリハビリを受ける可能性があるとされた。【実際の写真】拘留されたタイガー・ウッズ3月27日（金）に自宅のあるフロリダ州で交通事故を起こしたウッズは、薬物の影響下での運転容疑で逮捕、その