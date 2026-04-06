ギタリストの土屋昌巳が5日、自身のインスタグラムを更新し、BLANKEY JET CITYの元ボーカル＆ギターとして知られるミュージシャンの浅井健一との2ショットを公開した。【写真】浅井健一のキャップ＆スニーカー姿BLANKEY JET CITYのプロデューサーとして作品に関わってきた土屋は、「最近、気分が落ち込んでたけど、ベンジーが桜を見に連れて行ってくれて、とても楽しい時間でした。ありがとう、ベンジー」とコメント。写真には