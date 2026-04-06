先週（3月30日週）の米国株は6週ぶりに週間上昇、過度な悲観がいったん後退か 2月28日に米国とイスラエルの攻撃で始まったイラン紛争は、足元で6週目に入りました。先週（3月30日週）の米国株は、イラン情勢をめぐるヘッドラインに振り回される展開が続いたものの、最終的には6週ぶりの週間上昇で終わりました。 先週の3月30日（月）は、戦争長期化への警戒に加え、テクノロジー株への不安も重なり、S&P500とナスダッ