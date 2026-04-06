◇インターリーグヤンキース6─7マーリンズ（2026年4月5日ニューヨーク）ヤンキースのジアンカルロ・スタントン選手（36）が5日（日本時間6日）、本拠でのマーリンズ戦に「5番・DH」で先発出場。怪力を見せつけ、外野フェンスをへこませた。スタントンは4─3の7回2死一塁の第4打席で相手3番手・パダックの6球目、内角低めのチェンジアップを捉えた。打球速度116・3マイル（約187・1キロ）の鋭い打球はヤンキースタジアム