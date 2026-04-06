【シカゴ＝平沢祐】米大リーグは５日、各地で行われ、ドジャースの大谷はナショナルズ戦に１番指名打者で出場。三回に２号ソロ本塁打、八回には勝ち越し犠飛を放つなど２安打２打点で、８―６の逆転勝ちに貢献した。先発の佐々木は５回６失点だった。ホワイトソックスの村上はブルージェイズ戦に３番一塁で出場、相手の岡本は５番三塁で出たが、ともに無安打。試合はホワイトソックスが３―０で勝った。フィリーズ戦に先発したロ