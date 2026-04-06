お笑いタレントのスマイリーキクチが６日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。京都府で小学生が行方不明になっている事件をめぐり、ＳＮＳ上でさまざまなデマ、臆測・誹謗中傷が投稿されていることについて、警鐘を鳴らした。この事件は３月２３日、京都府南丹の小学校の男児が行方不明となったというもの。しかし、不可解な点がいくつかあることから、ＳＮＳ上でデマや臆測、誹謗中傷が飛びかっている。この状況にキクチは「京都