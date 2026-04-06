お笑いコンビ「トータルテンボス」の藤田憲右さん（50）が2026年3月31日、自身のインスタグラムを更新。「10カ月で17kg減量！」といい、引き締まった肉体を披露した。「10カ月で17kg減量！」藤田さんは、「10カ月で17kg減量！」とし、ファッション誌「OCEANS」（オーシャンズ）に取り上げられたことを報告するとともに、上半身のショット2枚を投稿した。また、ハッシュタグをつけて「#ダイエット」とコメントを添えている。インス