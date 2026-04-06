フジロック'26の初日（7月24日）ヘッドライナーを務めるThe xx。先週4月3日（現地時間）、メキシコシティで8年ぶりとなる共演を果たし、バンドの次章を幕開けさせた。メキシコシティのペプシ・センターのステージに立ったロミー、オリヴァー・シム、ジェイミーxxの3人は、これまでに発表した3枚のアルバムからの楽曲に加え、最後に共演した2018年以降に各メンバーがリリースしたソロ作品を織り交ぜた、全19曲のセットリストを披露