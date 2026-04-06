ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年4月6日（月）〜4月12日（日）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【水瓶座（みずがめ座）】今週は交友関係が広がるなど、楽しい出来事が増えるようです。疎遠だった人と再会する場合もありそうですが、当時よりも